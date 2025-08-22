Лукашенко объяснил свое умение давать верные политические прогнозы

Президент Белоруссии отметил, что важным является "погруженность в вопрос"

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, каким образом у него получается давать верные политические прогнозы.

"Это погруженность в вопрос. Если ты в это погружен, ты можешь рассуждать на эту тему и иметь свое мнение. Но это твое мнение. Но, без ложной скромности, это в какой-то степени опыт", - цитирует главу государства агентство БелТА.

Оно напомнило, что за три недели до переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске белорусский лидер сказал, что Москва готова к переговорам, и прогноз оказался точным - переговоры действительно состоялись.

Лукашенко также привел пример, когда после начала специальной военной операции он поговорил с Владимиром Зеленским по телефону, а через некоторое время в Белоруссии прошли переговоры делегаций России и Украины. Президент считает, что в случае успеха мирных переговоров на раннем этапе территориальные потери Украины были бы меньшими.

"Поэтому вот эта погруженность, и, как я говорю, господь советовал, наверное. Я из этого исхожу. И потом, я же знаю позицию президента России. Он же предлагал и предлагает [переговоры]. И сейчас надо за это схватиться, ибо [Зеленский] потеряет всю Украину", - отметил Лукашенко.