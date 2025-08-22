Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что строительство ведется при содействии Норвегии на территории учебно-тренировочного центра сухопутных войск ВС страны

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Новый военно-тренировочный лагерь, на котором будут обучаться украинские военные, возводится на юго-востоке Польши. Об этом заявил журналистам глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"14 июля началось строительство большого лагеря - места проведения обучения. Работы уже в стадии завершения, все будет готово 1 сентября этого года, и сразу же там начнется первый курс обучения для украинских военных", - рассказал министр на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. Политик отметил, что строительство ведется при содействии Норвегии на территории учебно-тренировочного центра сухопутных войск ВС Польши в городе Нова-Демба в Подкарпатском воеводстве.

По словам министра, Польша с 2022 года подготовила около 30 тыс. украинских военных.