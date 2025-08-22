В дипведомстве добавили, что "Израиль действует в соответствии с международным правом"

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 августа. /ТАСС/. Израиль отвергает попытки иностранного диктата, заявили в МИД еврейского государства, комментируя осуждение министрами иностранных дел двух десятков государств, а также главой дипломатии ЕС Каей Каллас израильских планов по строительству тысяч единиц жилья для поселенцев в зоне Е-1 на Западном берегу реки Иордан.

"Израиль категорически отвергает заявление группы министров иностранных дел в отношении одобрения планов строительства вблизи Иерусалима, <...> и попытки иностранного диктата", - говорится в документе.

В израильском МИД добавили, что "Израиль действует в соответствии с международным правом", а "создание еврейского государства на древней родине еврейского народа, включая расселение евреев на этой земле, было четко закреплено в мандате, выданном Британии Лигой Наций в 1922 году". "Согласно условиям мандата, право еврейского народа на создание своего национального дома распространялось на всю территорию так называемой Подмандатной Палестины", и оно "было подтверждено статьей 80 Устава ООН", продолжили во внешнеполитическом ведомстве еврейского государства.

"Еврейский народ - коренной народ Земли Израиля. Палестинского государства никогда не существовало, и любая попытка оспорить это не имеет под собой никаких юридических, фактических или исторических оснований", - заявили в израильском МИД. "Безотносительно к абсурдности утверждений о будущих последствиях решения о строительстве [домов для поселенцев], Израиль отвергает внешнюю попытку навязать создание джихадистского [палестинского] террористического государства в самом сердце Израиля", - продолжили в ведомстве.

21 августа главы МИД 21 государства и Каллас осудили планы Израиля по строительству еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан в зоне Е-1, указав, что такое решение "нарушает международное право". Соответствующее заявление сделали руководители внешнеполитических ведомств Австралии, Бельгии, Великобритании, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Словении, Финляндии, Франции, Швеции, Эстонии, Японии.

О планах строительства поселений

По данным правозащитной организации "Шалом ахшав" ("Мир - сейчас"), управление по планированию Израиля утвердило на этой неделе планы строительства 3 400 единиц жилья в районе E-1 у крупного поселения Маале-Адумим восточнее Иерусалима. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, лидер ультраправой партии "Религиозный сионизм", 8 августа заявил, что действия израильских властей направлены сейчас на то, чтобы "стереть палестинское государство". Политик, по совместительству курирующий в Минобороны поселенческую деятельность на Западном берегу, сообщил о планах восстановления ряда выведенных оттуда еврейских поселений. 14 августа он объявил о возобновлении проекта расширения поселенческого комплекса Маале-Адумим и строительства нового жилья в E-1.

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность. Израиль отказался выполнять положения этого документа.