ТЕЛЬ-АВИВ, 22 августа. /ТАСС/. Израиль предотвращает голод в секторе Газа, заявили в канцелярии главы правительства еврейского государства Биньямина Нетаньяху, комментируя соответствующий доклад поддерживаемого ООН механизма по мониторингу за продовольственной безопасностью (IPC).

"Доклад IPC - не анализ, а откровенная ложь. Израиль не морит голодом, Израиль предотвращает голод [в секторе Газа]", - говорится в заявлении.

В канцелярии указали, что радикальное палестинское движение ХАМАС "систематически ворует гуманитарную помощь и превращает ее в оружие войны", но Израиль "преодолел перебои" при помощи сбрасывания гуманитарной помощи с воздуха, поставками морскими путями и безопасными маршрутами.

"Единственные, кого в Газе действительно морят голодом, - это израильские заложники", - добавили в канцелярии, заверив, что "Израиль продолжит обеспечивать помощь мирным жителям Газы и одновременно ликвидировать террористическую машину ХАМАС".

22 августа в IPC впервые охарактеризовали ситуацию в области продовольственной безопасности на севере сектора Газа как голод. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер призвал Нетаньяху прекратить боевые действия в секторе Газа и позволить гуманитарным организациям возобновить поставки продовольствия и гуманитарной помощи в необходимом объеме.