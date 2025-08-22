Рада рассмотрит законопроект, разрешающий выезд за границу украинцам до 22 лет

По данным члена парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, вопрос о снятии запрета для 23-летних военнообязанных еще обсуждается

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Верховная рада рассмотрит в сентябре законопроект, разрешающий украинцам моложе 23 лет выезд за границу. Об этом сообщило издание "Зеркало недели" со ссылкой на члена парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского.

По его данным, вопрос о снятии запрета для 23-летних военнообязанных еще обсуждается. В любом случае, отметил депутат, для пересечения границы мужчинам потребуется сначала обновить военно-учетные документы.

Вениславский уточнил, что фактически разрешение уже не коснется тех, кто родился ранее 2003 года. "Мы понимаем, что может быть мобилизованный человек в 25 лет. Значит те, которым в этом году исполняется 23, а в следующем 24, им можно ограничить свободу передвижения. А остальным нельзя. Пока человеку не исполняется 23 года, он может свободно передвигаться", - сказал он.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал происходящее цирком. "Сначала [Владимир] Зеленский говорит, что надо позволить, - написал депутат в своем Telegram-канале. - Потом дает обещания премьер [Юлия] Свириденко, будто работаем, все будет. Буквально сегодня утром она, отвечая на мой вопрос, заявила, что никаких изменений в закон не требуется и правительство уже работает над постановлением <...>. И тут гром среди ясного неба: от группы депутатов подается законопроект о выезде 18-22-летних. А дальше следуют комментарии от них, которые будут рассматривать законопроект в сентябре".

12 августа Зеленский поручил правительству Украины и военному командованию упростить пересечение границы для украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, отменив для них ограничение на выезд из страны. При этом в украинском парламенте был зарегистрирован еще один законопроект депутата Рады Александра Федиенко, который предложил разрешить выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет. Как отмечала депутат Рады Анна Скороход, вопрос об упрощении выезда за границу молодых людей в последнее время все больше поднимается для того, чтобы "максимально снизить отток молодежи 16-17 лет, которых [родители] просто массово <...> вывозят за рубеж".

Власти страны не раз подчеркивали, что украинская молодежь массово покидает родину до совершеннолетия и, соответственно, вступления в силу ограничения на выезд за границу. По словам доцента Киевской школы экономики Ольги Купец, на западе страны уже организованы целые "туры" по вывозу юношей. Молодые люди в заполненных автобусах направляются в Словакию, но не ради обучения, а чтобы спастись от мобилизации.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет.