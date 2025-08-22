По данным белорусского президента, европейцы не развивали свой военно-промышленный комплекс

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Страны Европы без американского оружия вообще не могут воевать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Есть некоторые вбросы тоже, что [Владимир] Зеленский готов на обмен территориями. Это позиция США. Они занимают разумную позицию: сегодня реалии таковы, что если не обменяться территориями, завтра может исчезнуть Украина. И если украинцы не идут на предложения американцев, ну, [президент США] Дональд Трамп такой человек, что он может и послать их, идите, воюйте. Но без Америки, без денег американских и оружия особенно, победить невозможно", - сказал он журналистам.

Глава государства поделился, что задавал президенту России Владимиру Путину вопрос, действительно ли европейцы без американцев не могут украинцам поставить оружие.

"Они же это глубоко изучают, россияне. [Оказалось, что] нет. Без американского оружия Европа вообще воевать не может. Вы представляете, насколько они надеялись на Соединенные Штаты, не развивая свой военно-промышленный комплекс. Да, есть какие-то танки, немного. Есть еще что-то, даже ядерное оружие. Ну, совсем какая-то пятая-седьмая часть от российского оружия. То есть у них это есть, но только для себя, как украинцы говорят. Поэтому Дональд [Трамп] себя так и ведет. Некрасиво порой, но раз попали в зависимость, вот теперь терпите", - отметил Лукашенко.

Он напомнил, что у европейских стран с 2015 года была возможность прекратить конфликт.

"Но вы собрались в Минске для того, чтобы обмануть России. Ну, обманули. Вот последствия", - добавил белорусский лидер.