По словам премьер-министра Марка Карни, эта мера вступит в силу 1 сентября

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Власти Канады отменят ответные импортные пошлины в отношении ряда американских товаров, которые будут поставляться в соответствии с положениями договора США, Канады и Мексики о свободной торговле (USMCA). Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Канады Марк Карни.

"Правительство Канады <...> отменит все канадские тарифы на американские товары, на которые распространяется CUSMA (USMCA - прим. ТАСС)", - сказал он на пресс-конференции. По его словам, данная мера вступит в силу 1 сентября 2025 года.

"Канада сохранит тарифы на сталь, алюминий и автомобили, поскольку мы интенсивно работаем с Соединенными Штатами над решением этих вопросов", - отметил он в то же время.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, администрация США приветствует решение Канады. "Мы приветствуем этот шаг Канады, который давно назрел. Мы надеемся на продолжение переговоров с Канадой по вопросам торговли и национальной безопасности", - отметил собеседник агентства.