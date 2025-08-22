По словам президента США, "чтобы танцевать танго, нужны двое"

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского сама по себе может не привести к результату.

"Послушайте, чтобы танцевать танго, нужны двое. Вы понимаете, что я хотел встретиться с ними обоими. Я мог бы быть на этой встрече, но многие люди думают, что из этой встречи ничего не выйдет. [Говорят], вы должны быть там. Может, это правда, а может, и нет", - сказал Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.