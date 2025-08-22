По данным источников газеты, причиной стала "утрата доверия"

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Шеф Пентагона Пит Хегсет уволил директора Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенанта Джеффри Круза. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их данным, причиной для увольнения стала "утрата доверия" к Крузу со стороны американского министра обороны. Газета подчеркивает, что к увольнению Круза могла привести оценка РУМО последствий американского удара по ядерным объектам Ирана, согласно которой атака, скорее всего, лишь отсрочила на несколько месяцев появление у Тегерана ядерной бомбы.

Эта оценка резко контрастировала с заявлениями самого Хегсета и президента США Дональда Трампа, которые придерживаются версии о том, что Иран в результате ударов оказался полностью лишен возможности создать ядерное оружие.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.