В МИД страны назвали заявление итальянского министра транспорта неприемлемым

ПАРИЖ, 23 августа. /ТАСС/. Посол Италии во Франции Эмануэла Алессандро была вызвана в МИД республики в связи со словами министра транспорта и по инфраструктурам Италии, лидера партии "Лига" Маттео Сальвини о президенте Франции Эмманюэле Макроне в контексте его инициатив по Украине. Об этом сообщила радиостанция Franceinfo.

Во время поездки в Милан Сальвини, говоря о готовности Италии направить на Украину своих военных в рамках "коалиции желающих", созданной по инициативе Макрона и британского премьера Кира Стармера, категорически отверг такую возможность. "Итальянские солдаты на Украине? Категорически нет. Если Эмманюэль Макрон так хочет, пусть сам туда едет. Надевай каску, бери винтовку и сам езжай на Украину", - приводит радиостанция слова итальянского политика.

Данные заявления в МИД Франции назвали "неприемлемыми" и в беседе с послом подчеркнули, что они "не соответствуют климату доверительных и исторических отношений" между Парижем и Римом. Также на набережной Орсе выразили уверенность, что "недавние двусторонние события продемонстрировали сильное сближение позиций двух стран, в частности в отношении неизменной поддержки Украины". Ни в посольстве Италии, ни в офисе премьера Италии Джорджи Мелони не прокомментировали вызов итальянского посла в МИД Франции.

19 августа состоялись две встречи по Украине - телеконференция лидеров "коалиции желающих", а также онлайн-саммит ЕС. На обоих мероприятиях обсуждались итоги саммита Россия - США на Аляске, переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и рядом глав европейских государств, а также гарантии безопасности для Украины по окончании боевых действий.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.