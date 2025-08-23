NBC: Трамп дал Киеву понять, что ему надо пойти на сделку на условиях России

Источник в Белом доме утверждает, что именно это имел в виду президент США в своей публикации 21 августа

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп дал Киеву понять, что для достижения перемирия Украине следует пойти на сделку преимущественно на условиях России. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источник в Белом доме.

Согласно его информации, сделанную 21 августа публикацию Трампа в Truth Social о том, что Украина, находясь исключительно в оборонительной позиции, не в состоянии победить в конфликте с Россией, следует воспринимать как "сигнал о том, что Украине будет необходимо согласиться на сделку во многом на условиях России".

По словам другого источника телеканала, администрация Трампа "не готова сдаваться" в вопросе урегулирования конфликта и убеждена в том, что "он не может быть разрешен военными методами".