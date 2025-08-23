Они сложили свои полномочия из-за разногласий по вопросу введения санкций против Израиля

ГААГА, 23 августа. /ТАСС/. Король Нидерландов Виллем-Александер принял отставку четырех исполняющих обязанности министров и четырех статс-секретарей от партии "Новый общественный договор" (NSC), сложивших свои полномочия из-за разногласий по вопросу введения санкций против Израиля. Об этом говорится в заявлении королевского дома.

"Вечером в пятницу, 22 августа, Его Величество был проинформирован исполняющим обязанности премьер-министра Диком Схофом о том, что после заседания правительства его члены от партии NSC запросили немедленной отставки. По рекомендации главы кабмина король в тот же день предоставил этим членам правительства отставку", - отмечается в документе.

Среди ушедших - исполнявший обязанности главы МИД королевства Каспар Велдкамп. Кроме того, свои посты покинули исполнявший обязанности вице-премьера Эдди ван Хеюм, исполнявшие обязанности главы МВД Юдит Аутермарк и главы Минобразования Эппо Брюинс, временно возглавлявший министерство здравоохранения Даниэль Янсен, а также четыре статс-секретаря.

Как уточняется в заявлении, до назначения новых министров руководство ключевыми ведомствами поручено другим членам кабинета. В частности, управление министерством иностранных дел возложено на исполняющего обязанности главы Минобороны Рубена Брекелманса.

22 августа после многочасового обсуждения ситуации в Газе членами кабмина, которое так и не привело к согласию в отношении принятия мер против Израиля, Велдкамп объявил о своей отставке. В знак солидарности вслед за ним в тот же день в отставку ушли все его однопартийцы, входившие в состав кабмина.