Анри Оханашвили станет советником премьер-министра Ираклия Кобахидзе по вопросам национальной безопасности

ТБИЛИСИ, 23 августа. /ТАСС/. Глава Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Анри Оханашвили объявил, что покидает этот пост и станет советником премьер-министра Ираклия Кобахидзе по вопросам национальной безопасности.

"Хочу сообщить общественности, что на основании консультаций с правящей командой принял решение покинуть должность главы Службы госбезопасности Грузии и занять должность советника премьер-министра Грузии по вопросам национальной безопасности", - говорится в заявлении, опубликованном на странице СГБ в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) от имени Оханашвили.

Оханашвили занял должность главы СГБ в апреле 2025 года. Глава СГБ утверждается парламентом Грузии на шестилетний срок.