Определен новый глава спецслужбы Грузии

Пост займет исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Мамуки Мдинарадзе

ТБИЛИСИ, 23 августа. /ТАСС/. Правительство Грузии представит парламенту кандидатуру исполнительного секретаря правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Мамуки Мдинарадзе на должность нового главы Службы государственной безопасности (СГБ). Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Мы представим парламенту кандидатуру Мамуки Мдинарадзе. Он не нуждается в особом представлении, отмечу лишь, что у него есть довольно продолжительный опыт работы в правоохранительных ведомствах, что, конечно, очень важно для выполнения обязанностей главы Службы госбезопасности", - заявил на брифинге Кобахидзе.

Премьер отметил, что в последнее время ведется активная борьба с организованной преступностью, коррупцией, наркопреступлениями. По его словам, нужны дополнительные усилия, чтобы решить наиболее актуальные задачи, и Мдинарадзе может внести значительный вклад в эту борьбу.

Ранее 23 августа глава СГБ Грузии Анри Оханашвили опубликовал заявление, в котором сообщил, что покидает свой пост и займет должность советника премьер-министра в вопросах национальной безопасности. Оханашвили возглавил службу Госбезопасности в апреле 2025 года.

Мдинарадзе с 2016 года является депутатом парламента Грузии, в последние годы занимал должности лидера парламентского большинства, главы фракции "Грузинской мечты" в парламенте. Он также является исполнительным секретарем правящей партии. В прошлом работал адвокатом, а также следователем районной следственной службы МВД.