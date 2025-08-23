Советник главы Гагаузии Михаил Влах сообщил, что протесты будут нарастать, несмотря на давление властей Молдавии

КИШИНЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Митинг с требованием освободить из тюрьмы осужденную главу Гагаузии Евгению Гуцул прошел в городе Чадыр-Лунга на юге автономии. Как сообщил местный телеканал ГРТ, протест прошел мирно, несмотря на противодействие полиции.

"На Гуцул оказывалось и оказывается колоссальное политическое давление, суд над ней проводился с одной лишь целью - чтобы она отказалась от мандата главы Гагаузии. Но она выдерживает натиск, хотя могла подать в отставку. Сегодня глава Гагаузии сидит за каждого из нас, дорогие друзья. Чтобы мы это четко понимали", - заявил на митинге советник главы автономии Михаил Влах. Он подчеркнул, что протесты в защиту Гуцул будут нарастать, несмотря на давление властей Молдавии, которые хотят подавить их.

Как сообщили активисты блока оппозиционных партий "Победа", полиция в ряде городов Молдавии проводит операции против вышедших на бессрочные протесты сторонников Гуцул, ссылаясь на законодательство о запрете "оплачиваемых протестных акций". В городе Бельцы полиция ведет видеонаблюдение на улицах и предупреждает граждан о штрафах за участие в протестах. В Оргееве патрулирующие автомобили транслируют через громкоговорители сообщения о незаконности подобных мероприятий. В городе Чадыр-Лунга полиция задержала за участие в протесте депутата городского собрания Александра Паня.

"Эти действия силовиков - попытка властей запугать людей", - заявил глава фракции "Победа" в городском собрании Бельц Вячеслав Жуков. Лидер входящей в блок партии "Шанс" Алексей Лунгу назвал действия полиции "террором против народа".

Сторонники блока "Победа" ежедневно проводят митинги у здания тюрьмы в Кишиневе, требуя освобождения своих соратников. Власти препятствуют акциям протеста - в минувшую субботу стражи порядка разогнали митинг сторонников Гуцул у железнодорожного вокзала и снесли установленные ими палатки. Полиция сообщила о задержании 69 человек во время этой акции, более сотни были оштрафованы.