Политик Клаус фон Донаньи указал, что европейские страны "должны ладить с соседом"

БЕРЛИН, 23 августа. /ТАСС/. Европа никогда не сможет установить мир без участия России, поэтому должна налаживать отношения с Москвой. Такое мнение выразил немецкий политик Клаус фон Донаньи в интервью Die Welt.

"Без России мира в Европе не будет. Никогда! А почему нет? Достаточно взглянуть на карту. Мы являемся придатком большого евразийского континента, который, в основном, занимает Российская Федерация", - заявил фон Донаньи.

По его словам, европейские страны "должны ладить с соседом", при этом отстаивая свои собственные интересы.