Президент ЮАР подчеркнул неотложность проведения двусторонних и трехсторонних встреч между лидерами России, Украины и США

ПРЕТОРИЯ, 23 августа. /ТАСС/. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса обсудил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, президентом Финляндии Александером Стуббом, а также Владимиром Зеленским кризис на Украине и поиски путей по его мирному урегулированию. Об этом сообщила администрация президента ЮАР.

"Президент Рамапоса провел переговоры с Макроном, Стуббом и Зеленским, - говорится в сообщении. - В ближайшие дни и недели состоятся дополнительные телефонные переговоры с другими европейскими лидерами. Рамапоса также высоко оценил информацию, предоставленную ему на прошлой неделе президентом России Владимиром Путиным после встречи с президентом США Дональдом Трампом. В ходе всех обсуждений собеседники открыто делились своими точками зрения, высоко оценивали роль ЮАР во взаимодействии с обеими сторонами конфликта и заверяли президента Рамапосу в твердой приверженности поддержке усилий, направленных на прекращение боевых действий на Украине".

Как отметили в администрации президента ЮАР, Рамапоса "подчеркнул неотложность проведения двусторонних и трехсторонних встреч между руководителями России, Украины и США как ключевого фактора для подтверждения твердой приверженности прекращению боевых действий". "Рамапоса призывает все стороны воспользоваться этим моментом и сохранить импульс к достижению мира между Россией и Украиной", - добавили там.