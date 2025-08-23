В задачи группировки будет входить "защита границ, предотвращение проникновения вооруженных лиц, контрабанды оружия и наркотиков", сообщил телеканал

ТУНИС, 24 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 30 вооруженных формирований в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии объединились в так называемую национальную гвардию под началом радикального друзского шейха Хикмета аль-Хаджари. Об этом сообщает телеканал Syria TV.

По его информации, в задачи "национальной гвардии" будет входить "защита границ, предотвращение проникновения вооруженных лиц, контрабанды оружия и наркотиков". Кроме того, она будет работать над организацией силовых и военных институтов провинции "в рамках подготовки к их будущей интеграции в государственную структуру".

Со своей стороны газета Asharq al-Awsat отмечает, что численность "национальной гвардии", по некоторым данным, может составить до 4-5 тыс. бойцов. Издание также сообщило, что среди друзских лидеров произошел раскол по вопросу присоединения их формирований к армии аль-Хаджари. В частности, по информации источников издания, его противники утверждают, что некоторые лояльные шейху фракции были связаны с "аппаратом безопасности бывшего президента страны Башара Асада". Аль-Хаджари является противоречивой фигурой, которого сирийские власти обвиняют в сепаратистских позициях за его требования установить международную опеку над друзскими районами Сирии и стремление к сближению с Израилем.

Провинция Эс-Сувейда на юге Сирии является местом компактного проживания друзов - обособленной арабоязычной этноконфессиональной группы. Власти Израиля после смены власти в Дамаске в конце 2024 года неоднократно высказывались в поддержку сирийских друзов и выражали намерение при необходимости оказывать им помощь в самообороне в условиях возможной дестабилизации обстановки. 13 июля в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами арабских племен и силами самообороны горцев-друзов. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население провинции, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в сирийской столице. В результате длившихся несколько дней боев, по оценкам СМИ, погибли свыше 1,6 тыс. человек. 19 июля президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о введении режима прекращения огня. Соглашение о перемирии было разработано при участии США, Иордании и Израиля.