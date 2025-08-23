Во время визита Марк Карни сосредоточится на развитии сотрудничества в торговле, энергетике и обороне, сообщили в его пресс-службе

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Марк Карни в период с 25 по 27 августа посетит Польшу, Германию и Латвию. Об этом сообщила пресс-служба канадского премьера.

"Он [Карни] сосредоточится на укреплении отношений с европейскими союзниками и развитии сотрудничества в ключевых областях, включая торговлю, энергетику, критически важные минералы, а также коллективную оборону", - говорится в документе.

В заявлении также отмечается, что в Берлине премьер Канады встретится с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.