Проверка показала превосходные боевые возможности по уничтожению воздушных целей, сообщает ЦТАК

СЕУЛ, 24 августа. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын наблюдал за проверкой технических характеристик двух новых модификаций зенитных ракет. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Проверка дала понять, что новые зенитные ракетные системы имеют превосходные боевые возможности по противодействию различным воздушным целям, таким как ударные беспилотники и крылатые ракеты", - информирует агентство. ЦТАК отмечает, что в ракетах используются собственные особые технологии, обеспечивающие борьбу с воздушными целями.

По данным агентства, испытательные запуски показали, что технологические особенности ракет позволяют им успешно бороться с воздушными целями. Ким Чен Ын поставил "важные задачи" перед учеными, занятыми исследованиями, связанными с оборонной отраслью.

19 августа лидер КНДР Ким Чен Ын осудил совместные учения Республики Корея и США Ulchi Freedom Shield и назвал их проявлением враждебных намерений по отношению к народной республике.