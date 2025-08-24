Военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" пояснил, что у белорусской реактивной системы залпового огня есть техническая возможность для этого

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Белорусская реактивная система залпового огня "Полонез-М" может быть оснащена ядерными боевыми зарядами только российского производства, поскольку республика является безъядерным государством. Об этом ТАСС сообщил военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович заявил, что Белоруссия рассматривает возможность оснащения ракетных комплексов "Полонез" ядерными боеголовками.

"Необходимо отметить, что это может быть только ядерный боезаряд российского производства, поскольку сама Республика Беларусь, как известно, - безъядерное государство", - сказал Коротченко.

Он пояснил, что для оснащения ракет комплекса "Полонез-М" необходимы тактические ядерные боевые заряды. "Еще со времен СССР наша страна обладает технологиями создания ядерных зарядов даже для артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм и 203 мм. Поэтому с технической точки зрения никаких проблем оснастить "Полонезы" ядерными боеприпасами российского производства не существует", - отметил аналитик.

Однако, добавил он, для реализации этого требуется соответствующее соглашение между Москвой и Минском по договоренности президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Если такое решение будет принято, то Республика Беларусь в дополнение к уже имеющимся носителям ядерного оружия может получить еще один класс носителей", - сказал Коротченко.

Он пояснил, что в соответствии с решением глав двух государств, на территории Республики Беларусь размещены ядерные боевые заряде в варианте их использования либо с модернизированных самолетов белорусских Военно-воздушных сил, либо с применением ОТРК "Искандер-М".