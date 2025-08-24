В Международном агентстве по атомной энергии отметили, что не имеют официальных подтверждений этого факта

ВЕНА, 24 августа. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ознакомилось с информацией о возгорании на Курской АЭС после падения украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), однако еще не получало официальные подтверждения этого.

"МАГАТЭ известно о сообщениях СМИ о возгорании трансформатора на Курской АЭС в России из-за военных действий", - говорится в сообщении, размещенном на странице агентства в Х. "Хотя у МАГАТЭ и нет независимого подтверждения этих сообщений", генеральный директор Рафаэль Гросси подчеркнул, что "каждый ядерный объект должен быть постоянно защищен", уточняется в публикации.

Ранее Росэнергоатом сообщил, что в результате падения украинского БЛПА был поврежден трансформатор собственных нужд станции. Возгорание было быстро ликвидировано, пострадавших нет, а радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся.