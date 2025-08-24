Члены инициативной группы выразили готовность совместно работать с администрацией США над продвижением к миру, снижением угрозы войны и развитием взаимовыгодных отношений между народами Соединенных Штатов и России

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Инициативная группа гражданской дипломатии во главе с экс-аналитиком разведки Корпуса морской пехоты США и бывшим инспектором по оружию массового поражения спецкомиссии ООН Скоттом Риттером после его поездки в Россию направила письмо американскому президенту Дональду Трампу с призывом к совместной работе для налаживания диалога с РФ.

"Мы - разношерстая группа опытных законотворцев, военных офицеров, аналитиков разведки и профессоров, которые на протяжении всего своего карьерного пути достойно служили Соединенным Штатам. Помимо того, что мы служили на благо нашей нации, мы способствовали установлению истины, основанной на фактах, которая, как мы считаем, является более чем подходящим противоядием от интеллектуального яда русофобии. <...> Наша группа уже много лет занимается гражданской дипломатией, работая над построением прочных и дружественных отношений между американским и российским народами, основанных на взаимном уважении, которое проистекает из понимания нашей истории и культуры. Мы создали прочную основу для контактов между гражданами на всех уровнях российского общества, что, как мы считаем, может положительно повлиять на достижение вами политических целей, в частности нормализации и улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией", - говорится в копии письма, которая имеется в распоряжении ТАСС.

Авторы документа поздравили Трампа с успешным проведением встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, а также отметили конструктивность встреч американского президента с Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров. Члены инициативной группы указали, что усилия лидера США подверглись нападкам со стороны его внутриполитических оппонентов, которые "продолжают использовать страх и невежество американского народа", вызванные "многолетним воздействием русофобского нарратива правящей элиты, захватившей ведущие СМИ, научное сообщество и правительственные организации".

"Один из членов нашей команды, Скотт Риттер, недавно вернулся из поездки в Россию, где он смог воочию увидеть реакцию российского народа на исторический саммит <...>. Сейчас в России очень хорошо относятся к вам и к американскому народу. Они ценят то уважение, которое вы проявляете к России и ее руководству, и ваше искреннее стремление к улучшению отношений, которое выходит за рамки намерения просто урегулировать конфликт. Послание из России звучит громко и ясно: вы не один стремитесь к всеобъемлющему и справедливому миру. Россия с вами", - подчеркивается в письме.

Сотрудничество ради мирного будущего

Члены инициативной группы выразили готовность совместно работать с администрацией США над продвижением к миру, снижением угрозы войны и развитием взаимовыгодных отношений между народами США и РФ. "В частности, мы готовы содействовать обеспечению эффективного контроля над вооружениями, что включало бы не только стремление к продлению действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в феврале 2026 года, но и предотвращение новой гонки вооружений, включая ракеты средней и малой дальности, которые были запрещены в соответствии с прекратившем ныне действие Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - отметили они.

Риттер рассказал ТАСС, что такие политические, общественные и военные деятели и правозащитники, как Апты Алаудинов, Яна Лантратова, Захар Прилепин, Спиридон Килинкаров, Александр Казаков и Николай Азаров, "открыли ему своими историями глаза", а их взгляд на происходящее и позиция его "просто пронзили". Бывший аналитик поэтому собрал инициативную группу, и они написали это письмо Трампу, а ранее еще одно Путину.

В ходе своей поездки в Москву Риттер провел в ТАСС ряд брифингов по теме международной безопасности. 12-15 августа на площадке ТАСС прошла неделя со Скоттом Риттером и медиафорум "Клуба народного единства".