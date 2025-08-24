Марк Карни не исключил возможности отправки войск на Украину в рамках возможного мирного соглашения

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что его страна усилит украинскую армию и так называемую коалицию желающих, поддерживающую Киев.

"Мы усилим мощь Вооруженных сил Украины <...>, мы усилим мощь коалиции [желающих], активным участником которой является Канада, и мы поддержим открытость президента [США Дональда] Трампа к рассмотрению способов долгосрочной поддержки мира и безопасности на Украине", - заявил он во время визита в Киев. Видеозапись выступления опубликовало агентство The Canadian Press.

По данным агентства Bloomberg, премьер не исключил возможности отправки войск на Украину в рамках возможного мирного соглашения. При этом, как пишет агентство, Канада не имеет возможности направить туда значительное количество своих военнослужащих, так как армия страны испытывает кадровые проблемы.

Ранее Карни заявил, что Канада в скором времени поставит Украине вооружений на $1 млрд, а также предоставит "десятки миллионов долларов" на медицинские нужды и строительство убежищ.

19 августа состоялись две встречи по Украине - телеконференция лидеров "коалиции желающих", а также онлайн-саммит ЕС. На обоих мероприятиях обсуждались итоги саммита Россия - США на Аляске, переговоры Трампа с Владимиром Зеленским и рядом глав европейских государств, а также гарантии безопасности для Украины по окончании боевых действий.