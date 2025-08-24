Al Masirah: хуситы отбили налет большинства самолетов Израиля

Источник сообщил телеканалу, что израильские самолеты покинули воздушное пространство Йемена

ДОХА, 24 августа. /ТАСС/. Сторонники хуситов из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" отбили нападение большей части самолетов ВВС Израиля, участвовавших в налете на столицу Сану. Об этом сообщил подконтрольный повстанцам телеканал Al Masirah со ссылкой на источник в министерстве обороны движения.

"Силы противовоздушной обороны смогли <…> нейтрализовать большинство самолетов израильского противника, которые участвовали в налете, заставив их покинуть [воздушное пространство Йемена]", - сказал собеседник.

Ранее телеканал проинформировал, что Израиль нанес серию ударов с воздуха по энергетическим объектам Саны, которая находится под контролем "Ансар Аллах". Обстрелу подверглись топливозаправочная станция компании Yemen Petroleum Company (YPC) и электростанция "Хазиз". Информация о жертвах пока не поступала.