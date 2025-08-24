Вашингтон считает, что гарантии безопасности и территориальный вопрос это - ключевые факторы для достижения мирной сделки, заявил вице-президент США

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Администрация США считает, что решение проблемы о гарантиях безопасности Украины и территориальных вопросов станет ключевым фактором для достижения мирной сделки. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Фундаментально, разногласия здесь касаются гарантий безопасности и того, где проходит линия фронта на Украине", - сказал он.

"Итак, что касается того, решим ли мы эти проблемы, мы фактически определили два критически важных вопроса: один для украинцев, другой для россиян. И я думаю, что именно отсюда, если мы в конце концов решим эти проблемы, появится соглашение", - добавил вице-президент США.

Тема возможной отправки военнослужащих западных стран на Украину в случае урегулирования кризиса в качестве гарантий безопасности стала вновь активно подниматься европейскими политиками после встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Москва выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. В четверг министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.