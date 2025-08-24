Spiegel: Германия в 1990-е годы выступала против членства России в НАТО

В этом вопросе правительство ФРГ "было гибким, как бетон", заметил журнал

БЕРЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Европа, и особенно Германия, решительно выступали против вступления России в НАТО в 1990-е годы. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

По информации издания, в 1994 году американский президент Билл Клинтон был серьезно настроен на принятие России в НАТО и обсуждал этот вопрос с Борисом Ельциным, который в то время занимал пост президента России. Журнал проанализировал конфиденциальные документы 1994 года, когда страны НАТО приняли принципиальное решение о принятии в альянс государств бывшего Варшавского договора. Среди этих документов - письма канцлера Гельмута Коля Клинтону, доклады немецких дипломатов в Москве и Вашингтоне, а также служебные документы министра иностранных дел Клауса Кинкеля.

Der Spiegel подчеркивает, что 15 января 1994 года в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе прибыл замгоссекретаря США Строуб Тэлботт, который проинформировал собравшихся послов стран альянса о позиции Клинтона. Однако теперь доступные документы показывают, что Клинтон и Тэлботт столкнулись со значительным сопротивлением. Клинтону также противодействовали европейские союзники во главе с правительством Коля. Когда речь зашла о членстве России в НАТО, правительство Германии "было гибким, как бетон", замечает журнал. Тогдашний министр обороны ФРГ Фолькер Рюэ полагал, что принятие России в НАТО стало бы "свидетельством о смерти" альянса. Однако позже он пересмотрел свою позицию, констатирует Der Spiegel.

Возражения Германии

Дипломаты в Бонне возражали, указывая, что тогда внутренние разногласия в альянсе станут слишком серьезными, что сделает НАТО неспособным к действиям. Они также утверждали, что альянс - это "страховка от российской нестабильности". Кроме того, если Москва присоединится к альянсу, западным военным, возможно, придется "защищать Россию на границе с Китаем (ядерной державой) и Монголией", а это немыслимо, утверждал Der Spiegel.

Бонн открыто заявил, что не видит места в альянсе даже для безопасной и демократической России, пишет журнал. Другие европейские страны, как отмечает Der Spiegel, разделяли эту точку зрения. Однако Коль и Кинкель, как поясняет издание, не хотели отталкивать Москву.

Рабочая группа, состоявшая из сотрудников Ведомства федерального канцлера, МИД и Минобороны Германии, разработала проект политического документа, который был разослан циркуляром всем боннским представительствам за рубежом в ноябре 1994 года. В нем говорилось, что "Россия, как и Украина и Белоруссия, не может стать членом ни Западноевропейского союза (ЗЕС), ни НАТО. Однако следует избегать публичных заявлений, исходя из желательных договоренностей с руководством Москвы", резюмирует Der Spiegel.

Занимавший тогда пост министра иностранных дел России Андрей Козырев однажды настойчиво пытался выяснить у своего германского коллеги, что мешает членству РФ в НАТО, Кинкель отговорился, что НАТО лишь "в настоящее время" не готово к вступлению России, сообщает Der Spiegel.