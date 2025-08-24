Президент США предложил губернатору перебросить в штат военных для борьбы с преступностью

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предложил губернатору Мэриленда Уэсу Муру перебросить в этот штат военных для борьбы с преступностью.

"Если Уэс Мур нуждается в помощи, как нуждался [губернатор Калифорнии] Гэвин Ньюсом в Лос-Анджелесе, то я отправлю туда "войска", что уже было сделано в соседнем Вашингтоне, и быстро избавлюсь от преступности", - написал американский лидер на своей странице в Truth Social.

Трамп уточнил, что город Балтимор в штате Мэриленд занимает четвертое место в стране по количеству убийств.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Минобороны США планирует переброску нескольких тысяч военнослужащих в Чикаго (штат Иллинойс) для поддержания правопорядка в городе. По ее данным, подобная модель в будущем может применяться и в других крупных городах страны.