YouGov: 71% британцев недовольны борьбой правительства с нелегальной миграцией

Большая часть опрошенных считает, что правительство Кира Стармера плохо справляется с проблемой нелегалов

ЛОНДОН, 25 августа. /ТАСС/. Более 70% британцев полагают, что правительство под руководством премьер-министра Кира Стармера плохо справляется с кризисом, вызванным размещением нелегальных мигрантов в гостиницах. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией YouGov 20-21 августа.

Из 2,15 тыс. человек, принявших участие в исследовании, 71% высказал мнение, что нынешние власти плохо решают сложившуюся в этой сфере ситуацию. Противоположного мнения придерживаются всего 11% респондентов.

Лишь 9% опрошенных полагают, что находящаяся у власти Лейбористская партия лучше всего может справиться с проблемой нелегальной миграции. Больше всего респондентов - 31% - полагают, что наиболее эффективно исправить нынешнее положение в этой сфере способна правопопулистская партия Reform UK.

По состоянию на март 2025 года в 210 отелях по всей стране были размещены 32 тыс. нелегальных мигрантов. На период рассмотрения заявок нелегалов, как правило, размещают в специальных центрах, однако количества этих центров недостаточно. Содержание таких мигрантов, по данным газеты The Times, обходится британским налогоплательщикам примерно в 4 млрд фунтов ($5,4 млрд) в год. В последние недели недовольные подобным положением дел британцы все чаще устраивают акции протеста у отелей с мигрантами.