Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь отметил, что позиция Пекина по украинскому вопросу последовательна

ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Китай не планирует отправлять воинский контингент на Украину в рамках гарантий безопасности. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя публикацию газеты Welt.

"Данная информация не соответствует действительности. Позиция Китая по украинскому вопросу ясна и последовательна", - отметил дипломат.

Ранее газета Welt со ссылкой на источники сообщила, что китайская сторона готова направить на Украину свой воинский контингент в рамках миротворческой миссии.

Тема возможной отправки военнослужащих западных стран на Украину в случае урегулирования кризиса в качестве гарантий безопасности стала вновь активно подниматься европейскими политиками после встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа. Москва выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.

