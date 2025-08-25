Глава МВД Польши заявил об усилении давления на границе с Белоруссией

Марчин Кервиньский отметил, что миграционная ситуация станет еще более напряженной осенью

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Наплыв нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе снова растет, ситуация станет еще более напряженной осенью. Об этом заявил глава польского МВД Марчин Кервиньский на ведомственном совещании.

"На сегодняшний день данные показывают, что количество попыток нелегального пересечения границы превышает 300. Это говорит о том, что давление нарастает", - отметил министр. Трансляция его выступления велась в социальных сетях ведомства. "Очевидно, что в ближайшие дни и недели мы станем свидетелями увеличенного миграционного давления", - заметил Кервиньский, объяснив это сложившейся за последние годы тенденцией роста попыток пересечения границы в осенний период.

По данным погранслужбы республики, с начала 2025 года зафиксировано более 20 тыс. попыток нелегального проникновения из Белоруссии в Польшу.