Президент республики отметил важность сотрудничества с российскими регионами

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым заявил, что в республике не сносят памятники, а строят их.

"Вы, как русская настоящая глубинка, если можно сказать, привержены нашим ценностям, общим ценностям. Вы немало делаете для того, чтобы защитить нашу историческую память. Вы знаете нашу политику в Беларуси - мы не сносим памятники, мы их строим", - сказал он, говоря о гуманитарном сотрудничестве с российским регионом.

По словам главы государства, в республике есть такие крупные мемориальные комплексы, как Брестская крепость и Хатынь.

Президент также подчеркнул важность сотрудничества Белоруссии с российскими регионами. "Велико уважение нашего народа к русскому народу. Я человек советский, мне трудно даже выговаривать, что там русские, белорусы. Мы один народ фактически, от одного корня произошли, родились. Мы похожи абсолютно друг на друга, мы развиваемся так, как должны развиваться славянские народы. Мы хотели бы, чтобы у нас были самые добрые и теплые отношения", - отметил Лукашенко.