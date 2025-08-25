ČTK: Украина в рамках чешской инициативы получила более 3 млн снарядов

По данным агентства, к инициативе подключены еще 15 других государств

ПРАГА, 25 августа. /ТАСС/. Украина в рамках чешской инициативы поставки снарядов, закупленных в третьих странах за счет западных государств, получила более 3 млн крупнокалиберных боеприпасов. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Липавского сообщило информационное агентство ČTK.

"К нашей инициативе поставки боеприпасов [Украине] сейчас подключены еще 15 других государств. Украина при нашем посредничестве получила уже более 3 млн единиц крупнокалиберных боеприпасов. Только в 2024 году это было 1,5 млн снарядов. В течение текущего года мы поставили 1 млн [снарядов]", - сказал министр.

После 24 февраля 2022 года Чехия выступила с идеей закупки в третьих странах боеприпасов для ВСУ за счет западных государств.