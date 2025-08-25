Израильские власти не стремятся к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, убежден глава МИД Турции

АНКАРА, 25 августа. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал на проходящем в Джидде внеочередном заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС) по ситуации в Газе рассмотреть вопрос об отстранении Израиля от участия в работе Генассамблеи ООН.

"Если прекращение огня не будет достигнуто в ближайшее время, то Израиль продолжит реализацию своих оккупационных планов и усилит злодеяния. Мы должны объединить наши усилия для поддержания и расширения международного признания Палестины, выдвижения инициативы в ООН о полноправном членстве Палестины и одновременного рассмотрения вопроса об отстранении Израиля от работы Генеральной Ассамблеи", - сказал Фидан, председательствующий на заседании ОИС.

Он указал на необходимость "взять на себя обязательства по восстановлению Газы в рамках арабо-исламских двусторонних соглашений".

"Еще один важный аспект - это укрепление институтов государства Палестина. Им необходима финансовая, техническая и институциональная поддержка. Любая слабость на этих фронтах грозит подорвать сам смысл нашего существования. Более того, агрессия Израиля не ограничится Палестиной. Частые незаконные нападения режима [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху на Сирию, Ливан и Иран раскрывают более широкие и зловещие планы по дестабилизации всего нашего региона. Если этот безрассудный курс не будет остановлен, он грозит охватить Ближний Восток и другие регионы", - подчеркнул Фидан.

Министр отметил, что "продолжится поддержка мирных усилий по Газе Катара, Египта и США". Мирное соглашение, по его словам, "достижимо, но агрессор тоже должен согласиться на это". "Израильское правительство стремится не к миру, а к уничтожению Палестины. Его необходимо остановить. Газа - это Палестина, и она принадлежит палестинцам. Мы должны гарантировать, что палестинцы останутся в Газе", - добавил Фидан.

Он также отметил, что благодаря коллективным усилиям стран ОИС "международное сообщество осознает важность проблемы, а общественное мнение в западных обществах начало меняться" в сторону интересов Палестины.