Syria TV: израильские военные проводят зачистку в районе Бейт-Джан в Сирии

БЕЙРУТ, 25 августа. /ТАСС/. Отряд спецназа израильской армии на 11 бронемашинах вошел в район Бейт-Джан, расположенный в 46 км к югу от Дамаска, и проводит там зачистку местности. Как сообщил телеканал Syria TV, в операции принимают участие свыше 60 военнослужащих.

В Бейт-Джане ранее действовали члены радикальных палестинских фракций и шиитских отрядов, последний раз зачистка там проводилась 28 июня.

По информации телеканала, израильские военные в понедельник заняли высоту Батт-эль-Варда на склоне горного массива Хермон и создают там наблюдательный пункт.

22 августа механизированные патрули израильских сил установили блокпосты на пересечении дорог в населенных пунктах Абдин в провинции Дераа и Эль-Аджраф в соседней провинции Эль-Кунейтра, были задержаны несколько человек, подозреваемых в принадлежности к радикальным организациям.

20 августа израильский патруль подорвался на фугасе на юге Сирии, в результате получили ранения четверо военнослужащих, которые были эвакуированы вертолетами в госпиталь для оказания медицинской помощи. Пресс-служба Армии обороны Израиля объявила о проведении расследования инцидента.

Ранее в Париже делегации Сирии и Израиля провели консультации, в ходе которых обсуждали условия для возобновления действия соглашения о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах от 1974 года. Президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа сообщил 24 августа о достигнутом прогрессе на пути к выработке двусторонних договоренностей по мерам безопасности. По его словам, власти Сирии работают над тем, чтобы остановить постоянные израильские вторжения в провинции Дераа и Эль-Кунейтра.