По данным опроса, деятельность народных депутатов поддерживает только 19% респондентов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Почти 80% украинцев не доверяют работе главного законодательного органа страны - Верховной рады. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

По данным исследования, "76% не испытывают доверия" к работе парламента. При этом поддерживает работу народных депутатов только 19% респондентов.

Кроме того, большинство участников опроса отказали в доверии правительству во главе с премьер-министром Юлией Свириденко. "Кабмину доверяют 28%, не доверяют - 30%, 42% затруднились ответить", - говорится в в исследовании.

Опрос проводился методом случайной выборки по мобильным телефонам с 22 по 27 июля. В нем приняли участие 2,4 тыс. человек. Статистическая погрешность не превышает 2,0%.