Ларс Клингбайль сообщил, что есть "различные возможности" предоставления таких гарантий, а переговоры на этот счет находятся на ранней стадии

БЕРЛИН, 25 августа. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль во время визита в Киев подтвердил готовность его страны участвовать в гарантиях безопасности для Украины, но не уточнил каким образом.

"В течение трех с половиной лет, которые сейчас длится эта война, мы всегда демонстрировали, что не действуем так, как будто ничего не происходит, но [показывали], что мы находимся на стороне украинцев. Это же будет иметь силу и в вопросе гарантий безопасности", - приводит его слова агентство DPA. Клингбайль заявил, что есть "различные возможности" предоставления таких гарантий, а переговоры на этот счет находятся на ранней стадии.

19 августа состоялись две встречи по Украине - телеконференция лидеров "коалиции желающих" и онлайн-саммит ЕС. На обоих мероприятиях обсуждались итоги саммита Россия - США на Аляске, переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и рядом глав европейских государств, а также гарантии безопасности Украины после окончания боевых действий.