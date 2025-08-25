Последний раз израильские беспилотники совершали интенсивные полеты над городом 30 июля

БЕЙРУТ, 25 августа. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты израильских ВВС совершают разведывательные полеты над двумя районами Бейрута, где находятся оплоты шиитского движения "Хезболлах". Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в местной службе гражданской обороны.

"По меньшей мере три беспилотника вошли в воздушное пространство Бейрута со стороны моря и барражируют на низкой высоте над шиитскими районами Гобейри и Шиях, - указал он. - Жители опасаются, что летательные аппараты выявляют наземные цели, по которым могут последовать авиаудары".

Последний раз израильские беспилотники совершали интенсивные полеты над ливанской столицей 30 июля.

5 июня израильские ВВС нанесли массированный удар по объектам "Хезболлах" в южных пригородах Бейрута, это был самый мощный воздушный рейд с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня 27 ноября 2024 года.

25 августа премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, комментируя принятое ливанскими властями решение о разоружении отрядов "Хезболлах" в рамках плана мирного урегулирования, заявил, что Израиль готов поддержать усилия правительства Ливана и "совместно работать над достижением более безопасного и стабильного будущего для обеих стран".