В поддержку Евгении Гуцул прислали фотографии, открытки или послания люди со всего мира, отметил заместитель начальника управления внешних связей исполкома автономии Юрий Кузнецов

КИШИНЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Акция протеста сторонников блока оппозиционных партий "Победа" с требованием освободить осужденных главу Гагаузии Евгению Гуцул и активистку Светлану Попан возобновилась в Кишиневе. На плакатах в руках участников акции - названия городов, жители которых прислали письма с выражением поддержки, передает корреспондент ТАСС.

"Ад за решеткой нельзя сравнить со свободой. Я хотел бы, чтобы это осознал каждый гражданин Молдовы: когда человек совершает тяжкое преступление и находится в заключении, это тяжело. Но когда тебя заключили невиновным, это совсем другое. То, что происходит в Молдове, нельзя оставлять без внимания. В каждом населенном пункте, в каждой семье, на каждой улице есть люди, которые сегодня поддерживают наших политзаключенных", - заявил, выступая перед протестующими, заместитель начальника управления внешних связей исполкома Гагаузии Юрий Кузнецов.

По его словам, в поддержку главы Гагаузии прислали фотографии, открытки или послания люди со всего мира. "Это Рим, Барселона, Стамбул, Вена, Камчатка, Москва и многие другие города, где наши соотечественники и друзья возмущены беззакониями нынешней власти", - подчеркнул он.

Сторонники блока "Победа" ежедневно проводят митинги у здания тюрьмы в Кишиневе, требуя освобождения своих соратников. Власти препятствуют акциям протеста - в минувшую субботу стражи порядка разогнали митинг сторонников Гуцул у железнодорожного вокзала и снесли установленные ими палатки. Полиция сообщила о задержании 69 человек во время этой акции, более сотни были оштрафованы.

Отношения главы Гагаузии с молдавским руководством обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики проводимой Кишиневом политики конфронтации с Москвой. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. При этом президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.