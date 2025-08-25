Спецпосланник президента США по Украине находится с визитом в Киеве

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский анонсировал контакты с американской стороной для обсуждения подготовки возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным. В понедельник он планирует обсудить этот вопрос со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом, а в конце недели ожидаются контакты украинской стороны с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом.

Келлог находится с визитом в Киеве. "Сегодня будет встреча с Келлогом в продолжение этой тематики, в развитие подготовки относительно возможностей будущих встреч с российской стороной. В конце недели будет встреча украинской и американской команды, соответственно, тех людей, о которых вы сказали, или частью тех людей (Вэнс, Рубио и Уиткофф - прим. ТАСС)", - сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам встречи в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске Трамп встретился с Путиным. Их общение продолжалось около трех часов, основной темой саммита стало урегулирование украинского конфликта. Уже 18 августа Трамп принял в Белом доме Зеленского и европейских лидеров. Трамп также позвонил президенту Путину. После этого Трамп заявил, что начал подготовку встречи Путина и Зеленского.

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, разговор лидеров США и России продлился около 40 минут, они высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.

19 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Вэнс, Рубио и Уиткофф будут координировать работу с Россией и Украиной для скорейшей организации встречи между Путиным и Зеленским.