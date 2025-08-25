Армия обороны Израиля "стремится свести к минимуму ущерб непричастным лицам, обеспечивая при этом безопасность израильских военнослужащих"

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 августа. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир поручил провести предварительное расследование обстоятельств удара по району расположения больницы "Насер" в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад войска нанесли удар в районе больницы "Насер" в Хан-Юнисе. Начальник Генштаба поручил в кратчайшие сроки провести предварительное расследование этого инцидента", - говорится в сообщении. В пресс-службе заверили, что "Армия обороны Израиля сожалеет о причинении вреда непричастным лицам и не преследует журналистов как таковых". ЦАХАЛ "стремится свести к минимуму ущерб непричастным лицам, обеспечивая при этом безопасность израильских военнослужащих", добавили в армии.

По данным телеканала Al Jazeera, число жертв атаки израильских ВС на больницу "Насер" в Хан-Юнисе достигло 20. По его сведениям, среди погибших пять журналистов и четыре сотрудника медучреждения.