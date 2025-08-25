Правительство Германии не дало оценку этой атаке

БЕРЛИН, 25 августа. /ТАСС/. Правительство ФРГ приняло к сведению заявления властей Венгрии и Словакии в связи с украинскими ударами по инфраструктуре нефтепровода "Дружба", не дает оценки таким атакам. Об этом заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

"Правительство ФРГ не дает оценку этому удару, оно приняло его к сведению. Оно приняло к сведению реакцию, прозвучавшую из Словакии и Венгрии", - сказал Корнелиус.

Ранее ВСУ нанесли несколько ударов по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" на российской территории. Поставки нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены на время ремонта магистрали. В обеих странах подвергли резкой критике действия украинской стороны.