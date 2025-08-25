Президент исламской республики заявил, что Тегеран никогда "не будет стремиться к созданию ядерного оружия"

ТЕГЕРАН, 25 августа. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным поблагодарил Москву за поддержку в вопросе защиты неотъемлемого права Тегерана на развитие мирного атома.

Пезешкиан поблагодарил "российское правительство за позицию по поводу права Исламской Республики Иран на обогащение урана", говорится в сообщении пресс-службы иранского президента. По его словам, "Иран, основываясь на своих фундаментальных убеждениях и оборонной доктрине, никогда не стремился, не стремится и не будет стремиться к созданию ядерного оружия".

США и страны "евротройки" договорились считать конец августа крайним сроком заключения ядерной сделки с Ираном. В противном случае Великобритания, Германия и Франция планируют запустить механизм snapback, который возобновит действие санкций СБ ООН против Тегерана, снятых на основании договоренностей 2015 года. Иран в свою очередь пригрозил в случае возобновления санкций выйти из числа участников Договора о нераспространении ядерного оружия, к которому республика присоединилась одной из первых. Западные страны смогут задействовать snapback уже 18 октября.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики 13 июня и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам 22 июня. Одновременно переговоры с Тегераном вели представители стран "евротройки", которые не смогли выступить посредниками в заключении нового соглашения по иранскому атому.

Россия, Иран и Китай проводят регулярные встречи на уровне заместителей министров иностранных дел по вопросам, связанным с иранской ядерной программой. Москва и Пекин выступают за диалог и против санкционного давления на Тегеран.