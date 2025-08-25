В настоящее время мужчинам старше 18 лет запрещен выезд из страны в связи с военным положением

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Инициатор законопроекта, разрешающего мужчинам в возрасте до 24 лет выезд с Украины в условиях военного положения, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский подстрекал депутатов подписать документ, чтобы вывезти 21-летнего сына из страны. Об этом заявила парламентарий Марьяна Безуглая.

По информации Безуглой, Вениславский зарегистрировал законопроект с допустимым возрастом выезда до 24 лет, который идет вразрез с предложением Владимира Зеленского по отмене ограничения на выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, и "подстрекал коллег его подписать, чтобы вывезти своего младшего сына Андрея, 2004 года рождения, которому сейчас как раз 21 год".

"При этом законопроект, скорее всего, не будет рассматриваться вообще, но нардеп готов возмутить всю страну, чтобы выторговать что-то для своей "черешеньки" - отметила депутат. У Вениславского есть еще один сын 1992 года рождения - Федор, который тоже имеет возможность остаться за границей, так как забронирован на дипломатической должности.

В настоящее время мужчинам старше 18 лет запрещен выезд из страны в связи с военным положением. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что из-за ограничений на выезд с 18 лет "часть семей сознательно отправляют своих 17-летних детей с Украины за границу, понимая, что после достижения ими 18-летнего возраста выезд станет невозможным".

Рада должна рассмотреть снятие ограничений на выезд уже в сентябре.

Мобилизация и отток населения

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, а мужчины стараются любыми способами выехать из страны.

Мобилизация спровоцировала отток населения из страны. Власти уже не раз подчеркивали, что молодежь массово покидает родину до совершеннолетия и, соответственно, вступления в силу ограничения на выезд за границу. По словам доцента Киевской школы экономики Ольги Купец, на западе страны уже организованы целые "туры" по вывозу юношей. Молодые люди в заполненных автобусах направляются в Словакию, но не ради обучения, а чтобы спастись от мобилизации.

Депутат Анна Скороход также отмечала, что вопрос об упрощении выезда за границу молодых людей в последнее время все больше поднимается для того, чтобы максимально снизить отток молодежи до 18 лет, которых родители массово вывозят за рубеж.