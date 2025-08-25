Всего вывезли 65 человек, из которых 10 женщин

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Сотрудники одесского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) забрали 40 украинцев, ранее депортированных из России и вывезенных 22 августа из серой зоны на грузино-российской границе на Украину. Об этом сообщает издание "Страна".

"В Одессе забрали в ТЦК 40 украинских мужчин, которые застряли на российско-грузинской границе и только недавно вернулись домой при помощи МИД", - цитирует издание адвоката Анну Скрипку.

Всего было вывезено 65 человек, из которых 10 женщин. 22 августа их привезли в одну из одесских больниц, а позже всех мужчин забрали в ТЦК. Отпустили 11 человек, которые не подлежат призыву. В ТЦК мужчинам обещали, что оформят документы и выпустят, но держат до сих пор, отметила адвокат. По ее словам, по закону они должны были встать на воинский учет в течение семи дней, но их задержали на второй день.

По данным МВД Грузии, 65 граждан Украины были вывезены по их добровольному согласию чартерным рейсом через третью страну. МВД Грузии обеспечило их доставку с КПП "Дарьяли" на границе с РФ в Тбилисский международный аэропорт, где они были переданы сотрудникам украинских правоохранительных органов.

Всего, по данным МВД Грузии, в нейтральной зоне на границе Грузии и России находились 87 граждан, которые направлялись из РФ. Грузинская сторона отказала им во въезде, так как у них не было при себе действительных документов. К тому же все они имеют тяжелое криминальное прошлое и впускать их в страну было небезопасно. На сегодняшний день в серой зоне остались еще 22 человека.

Ранее власти Грузии обвинили Киев в нежелании вернуть своих граждан, застрявших на границе с РФ. Как заявлял на брифинге замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе, искусственное затягивание процесса наводит на мысль, что украинские власти хотят, чтобы эти люди на долгое время застряли в нейтральной зоне, чтобы потом грузинская сторона была вынуждена позволить им пересечь государственную границу Грузии.