Вашингтон не может допустить этого и вести там бизнес, указал президент США

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сравнил политическую ситуацию в Республике Корея с "чистками или революцией". Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети Truth Social.

"Что происходит в Южной Корее? Выглядит как чистки или революция. Мы не можем допустить этого и вести там бизнес", - заявил американский лидер, напомнив о том, что в понедельник он проведет в Белом доме встречу с президентом республики Ли Чжэ Мёном.

Бывший президент Республики Корея Юн Сок Ёль был заключен под стражу 9 июля в рамках расследования событий военного положения 3 декабря 2024 года. Защитники экс-президента настаивают, что его арест был "незаконным и необоснованным" как по существу, так и с процессуальной точки зрения. Бывшему главе государства вменяют пять пунктов обвинения, которые включают подделку документов из-за предполагаемых нарушений на заседании кабинета министров, препятствование органам власти при исполнении, а также попытку уничтожения улик.

В первый раз Юн Сок Ёль оказался в СИЗО в январе в рамках уголовного дела о мятеже. Тогда сотрудники антикоррупционного органа несколько раз приходили в изолятор, чтобы принудительно допросить его, но так и не добились цели. Представители Юн Сок Ёля, в частности, воспользовались правилом, которое запрещает допрашивать подозреваемого без его согласия в темное время суток. В марте Юн Сок Ёля освободили из-под стражи, но в апреле Конституционный суд отстранил его от должности.

Досрочные президентские выборы в стране состоялись 3 июня. Ли Чжэ Мён, представлявший оппозиционную Демократическую партию "Тобуро", набрал 49,4% голосов, кандидат от консервативной партии "Гражданская сила" Ким Мун Су - 41,1%. Новый президент Республики Корея приступил к своим обязанностям 4 июня.