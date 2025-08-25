Гражданские лица, работники сферы здравоохранения и журналисты должны быть защищены, подчеркнул глава британского дипведомства Дэвид Лэмми

ЛОНДОН, 25 августа. /ТАСС/. Удар Израиля по больнице в секторе Газа свидетельствует о необходимости установления режима прекращения огня. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми в X.

"Атака Израиля на больницу "Насер" ужасает. Гражданские лица, работники сферы здравоохранения и журналисты должны быть защищены. Нам необходимо незамедлительное прекращение огня", - написал министр.

По данным телеканала Al Jazeera, число жертв атаки израильских ВС на больницу "Насер" в Хан-Юнисе достигло 20. По его сведениям, среди погибших пять журналистов и четыре сотрудника медучреждения. Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир поручил провести предварительное расследование из-за удара по району расположения больницы.