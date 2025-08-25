Зеленский хочет получать не менее $1 млрд в месяц на закупки оружия у США

Цель Украины наполнить программу PURL, которая позволяет покупать оружие в Соединенных Штатах

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Украине нужно не менее $1 млрд в месяц на программу по закупкам вооружений у США. Об этом заявил Владимир Зеленский.

"Норвегия присоединилась к программе PURL, которая позволяет покупать оружие в Соединенных Штатах Америки, и наша цель - наполнить эту программу [на сумму] не менее миллиарда долларов ежемесячно", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, который находится в Киеве с визитом.

Программа PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) была запущена 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Согласно этому механизму, союзники по НАТО выкупают вооружения для Украины из американских запасов.

После начала Россией специальной военной операции западные союзники Киева многократно нарастили поставки вооружений на Украину и выделяют все новые пакеты помощи. При этом в Киеве постоянно настаивают на увеличении поставок военной помощи.

В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.