Глава МИД Румынии назвала Россию главным вызовом для его страны

Оана Цою отметила, что такое положение дел сохранится вне зависимости от изменения обстановки на Украине

БУХАРЕСТ, 25 августа. /ТАСС/. Россия остается главным вызовом для Румынии вне зависимости от изменения обстановки на Украине. Такое заявление сделала румынский министр иностранных дел Оана Цою, выступая на встрече глав дипломатических миссий за рубежом, трансляция велась на странице внешнеполитического ведомства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Россия остается и останется главным вызовом, независимо от того, как закончатся мирные переговоры [по Украине]", - сказала она, выразив мнение, что "румынская дипломатия находится на передовой линии этой миссии". "Мы поддерживаем укрепление позиций НАТО на восточном фланге и выстраиваем надежный подход к безопасности Черного моря, - добавила глава МИД. - Мы должны развивать оборонное измерение нашего партнерства с США, европейскими союзниками и другими партнерами".

Румыния "поддерживает стратегическое партнерство с США, трансатлантическое партнерство и необходимость постоянной взаимодополняемости решений ЕС с учетом целей США", продолжала министр. Она признала, что "часть критики [в адрес Брюсселя] оправдана" и что нужно "двигаться к моменту переустройства ЕС". Глава МИД назвала безопасность на Черном море важной для Евросоюза и трансатлантического партнерства. "Румыния должна возглавить переговоры об этом, - сказала она. - От нас ждут предложений, идей, чтобы мы взяли на себя и очертили эту повестку".

МИД ежегодно проводит в Бухаресте совещание глав румынских зарубежных дипломатических миссий и консульств для подведения итогов работы и определения ее направлений на будущее.