Для президента России было непросто прибыть на Аляску, отметил американский лидер

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина на Аляску свидетельствует о том, что он стремится к урегулированию конфликта на Украине. Уверенность в этом выразил глава вашингтонской администрации Дональд Трамп.

"Думаю, тот факт, что он прибыл на Аляску, в нашу страну, было серьезным заявлением о том, что он хочет добиться этого (урегулирования конфликта - прим. ТАСС). Для него было непросто прибыть на Аляску", - сказал американский президент, отвечая на вопросы журналистов при подписании ряда указов в Белом доме.

Говоря о встрече с Путиным, Трамп отметил: "Это был очень успешный день". "Я думаю, что мы закончим войну. Это трудно", - признал он.

Встреча Путина и Трампа состоялась 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.